Визначились оцінки гравців збірної України за матч проти Франції у відборі до ЧС-2026

Футболісти збірної України дізналися свої оцінки за матч проти Франції (0:4) в межах 5-го туру групового етапу європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу.

Про це повідомляє портал SofaScore.

Так, найгіршим гравцем став захисник ПСЖ Ілля Забарний, гру якого оцінили у 5,7 бала. Поруч з ним опинився Олександр Караваєв (5,8), для якого цей матч був першим за збірну з 2023 року.

Найкращими ж стали нападник Роман Яремчук (7,2), воротар Анатолій Трубін (7,1) та півзахисник Олег Очертько (7,0). Більше ніхто не зайшов за позначку 7+ балів.

Через цю поразку Україна опустилася на третє місце в турнірній таблиці та тепер зобов'язана перемагати Ісландію в останньому матчі кваліфікації.

Нагадаємо, у першій грі кваліфікації підопічні Сергія Реброва поступилися Франції, після чого розписали мирову з Азербайджаном. У жовтні збірна України вирвала перемогу над Ісландією та мінімально здолала Азербайджан.