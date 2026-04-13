Де Дзербі – хороший тренер: ексгравець Тоттенгема розніс "шпор" після чергового фіаско в АПЛ

Колишній півзахисник Тоттенгема Джеймі О'Хара висловився про чергову поразку своєї колишньої команди в АПЛ.

Його слова передає Sky Sports.

У 32 турі "шпори" поступилися Сандерленду (0:1) та вже опинилися в зоні вильоту. 39-річний ексфутболіст заявив, що Тоттенгем вкотре провалився.

Він вважає, що лондонці справедливо перебувають у такому становищі та розкритикував гравців, які не б'ються на полі за результат.

"Абсолютний жах. "Шпори" нічого не заслуговували в цьому матчі. Це повністю характеризує Тоттенгем у цьому сезоні. Вони взагалі нічого не зробили, нічого не показали. Немає гри на жодній позиції. Галлахер – жахливо, Коло-Муані – жахливо. Соланке – жахливо. Рішарлісон – жахливо. Удоджі – жахливо. Неможливо, щоб шість гравців боролися за виживання! Я не можу повірити, наскільки погана ця команда. Де Дзербі – хороший тренер, але він не може творити дива. Гравці повинні давати йому результат", – сказав О'Хара.

Зазначимо, що це була перша гра лондонців під керівництвом нового тренера Роберто Де Дзербі. Він очолив команду наприкінці березня.

