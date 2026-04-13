Серійні невдахи в одязі переможців: Моурінью назвав головну причину проблем Тоттенгема

Португальський тренер Жозе Моурінью висловився про кризу в Тоттенгемі, який він раніше очолював.

Його слова передає Official Blessing.

Зірковий наставник упевнений, що провальні результати лондонської команди – це наслідок дій керівництва клубу. Він пояснив, чому "шпори" за останні сезони перетворились на одного з аутсайдерів АПЛ.

"Чого ви очікуєте від Тоттенгема? Там звільняють тренерів, які доходять до фіналів, і навіть того, хто справді виграв європейський трофей. У нього ніколи не було менталітету великого клубу – це просто серійні невдахи в одязі переможців. Не можна постійно змінювати тренерів і сподіватися, що стабільність з'явиться як за помахом чарівної палички. Звільнити тренера за кілька днів до найважливішого матчу в історії клубу, а потім робити вигляд, що здивований, коли наступний тренер зазнає невдачі? У певний момент проблема вже не у тренерах… а в токсичній культурі та безглуздих рішеннях керівництва. Талант нічого не вартий без твердості характеру. У Тоттенгема немає ні того, ні іншого", – заявив Моуріньо.

Нагадаємо, що Моурінью звільнили з Тоттенхема навесні 2021 року за декілька днів до фіналу Кубку англійської ліги проти Манчестер Сіті, який "шпори" врешті-решт програли з рахунком 0:1. Загалом португалець очолював лондонців півтора роки та вперше в кар'єрі залишив клуб, у якому працював, без титулів.

Наразі "шпори" перебувають у зоні вильот Англійської Прем'єр-ліги. Вони напередодні призначили вже третього наставника протягом сезону – команду очолив екстренер Шахтаря Роберто Де Дзербі.