Крістал Пелес здійснив камбек у матчі з Ньюкаслом, Сандерленд з одним голом здолав Тоттенгем у 32 турі АПЛ

У неділю, 12 квітня, відбулися матчі 32 туру англійської Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Крістал Пелес зумів здійснити камбек у домашньому протистоянні з Ньюкаслом. Рахунок у матчі відкрив Осула, і здавалося, що "орли" вже не зможуться відігратися, але дубль Матета під завісу зустрічі, врятував Пелес від поразки, та навіть приніс команді три очки. А Ноттінгем та Астон Вілла розписали мирову, обмінявшись голами ще у першій половині зустрічі.

Сандерленд не демонстрував гольових феєрій, а просто здобув мінімальну перемогу над Тоттенгемом завдяки єдиному голу Мукієле після перерви.

Чемпіонат Англії – Прем'єр-ліга

32 тур, 12 квітня

Крістал Пелес – Ньюкасл Юнайтед 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 43 Осула, 1:1 – 80 Матета, 2:1 – 90+4 Матета (пенальті)

Ноттінгем – Астон Вілла 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 23 Мурілло (автогол), 1:1 – 38 Вільямс

Сандерленд – Тоттенгем 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 61 Мукієле

Далі о 18:30 відбудеться центральний матч туру – Челсі грати з Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що раніше Брентфорд Ярмолюка та Евертон Миколенка зіграли внічию, а Арсенал програв Борнмуту.