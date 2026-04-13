В інших команд є хоча б якісь козирі: легенда Ліверпуля оцінив шанси Тоттенгема залишитись в АПЛ

Денис Іваненко — 13 квітня 2026, 10:38
Джеймі Каррагер
The Independent

Колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер висловився щодо перспектив Тоттенгема, який провалює сезон-2025/26.

Його слова передає Sky Sports.

Експерт оцінив шанси лондонської команди зберегти місце в АПЛ. На його думку, "шпори" не впораються з цим завданням.

"Я не можу в це повірити, але схоже, що Тоттенгем справді вилетить. В інших команд, які борються за виживання, є хоча б якісь козирі. Вони виглядають дуже слабо. Зараз Тоттенгем – зручний суперник для всіх. Вулвергемптон йде останнім. Ви справді думаєте, що Тоттенгем виграє? Без шансів", – сказав Каррагер.

Зазначимо, що лондонський клуб наразі розташовується на 18-й позиції в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи на два очка від рятівного місця. "Шпори" у 2026 році не виграли жодного матчу в АПЛ.

Напередодні вони змінили головного тренера. Команду очолив Роберто Де Дзербі, який програв дебютний матч Сандерденду у 32 турі АПЛ.

