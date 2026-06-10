Тоттенгем оголосив про відхід хавбека

Опорний півзахисник збірної Малі Ів Біссума покине лондонський Тоттенгем на правах вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Контракт Біссума зі "шпорами" діє до кінця червня поточного року та продовжений не буде.

29-річний хавбек перейшов у Тоттенгем влітку 2022 року з Брайтона за 29,2 мільйона євро. Сумарно провів за лондонський клуб 111 матчів у всіх турнірах і відзначився у них двома забитими голами. Виграв із командою Лігу Європи 2025 року.

Де продовжить кар'єру Біссума – наразі не відомо. Його трансферна вартість оцінюється в 10 мільйонів євро.

Раніше Тоттенгем оголосив про продовження контракту із захисником Беном Девісом ще на один рік – до літа 2027 року.