Колишній конкурент Забарного став гравцем Тоттенгема

Лондонський Тоттенгем оголосив про підписання контракту з аргентинським центральним захисником Маркосом Сенесі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Бути гравцем Тоттенгем Готспур – це дуже особливе відчуття. З самого початку клуб продемонстрував, чому я йому потрібен і наскільки сильно він хоче, щоб я став частиною того, що він будує. Це захоплююче, і я з нетерпінням чекаю на можливість долучитися до цього.

Кожного разу, виходячи на поле, я робитиму все можливе, щоб вболівальники пишалися мною і щоб повернути клуб туди, де йому належить бути. Я хочу здобувати перемоги з Тоттенгемом і зроблю все, що в моїх силах, щоб це сталося", – прокоментував свій прихід у клуб Сенесі.

Деталі угоди не повідомляються, хоча раніше відомий інсайдер Фабріціо Романо заявляв, що сторони ще у березні цього року узгодили умови чотирирічного контракту.

Також зазначається, що Маркос Сенесі приєднається до нового колективу 1 липня, коли закінчиться термін його контракту з Борнмутом. Це станеться за умови отримання міжнародного дозволу.

Зауважимо, що Сенесі перейде в Тоттенгем на правах вільного агента, про його відхід "вишні" повідомили 15 травня. Він виступав за команду Андоні Іраоли з 2022 року. Спершу був партнером Іллі Забарного по центру захисту, а після переходу Діна Гейсена – конкурентом українця за місце в основі.

У сезоні-2025/26 Сенесі відзначився 5 асистами в 39 матчах за Борнмут у всіх турнірах. Його трансферна вартість оцінюється у 22 мільйони євро.