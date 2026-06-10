Тоттенгем продовжив контракт із легендою клубу

Валлійський центральний захисник Бен Девіс продовжив контракт із лондонським Тоттенгемом.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Нова угода розрахована на один рік – до літа 2027 року. Девіс виступає за Тоттенгем з 2014 року, коли його придбали у Свонсі за 12,7 мільйона євро. Сумарно провів за клуб 363 матчі в усіх турнірах, відзначившись у них 10 голами та 26 асистами.

З Тоттенгемом Девіс вигравав Лігу Європи 2025 року. 33-річний ветеран провів 100 матчів за збірну Уельсу та забив у них 3 голи.

"Тоттенгем – величезна частина моєї кар'єри. Я вдячний за все, що клуб мені дав", – заявив Девіс.

Раніше повідомлялося про те, що Тоттенгем наблизився до трансферу вінгера Манчестер Сіті Савіньйо.