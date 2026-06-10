Тоттенгем продовжив контракт із легендою клубу
Бен Девіс
ФК Тоттенгем
Валлійський центральний захисник Бен Девіс продовжив контракт із лондонським Тоттенгемом.
Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.
Нова угода розрахована на один рік – до літа 2027 року. Девіс виступає за Тоттенгем з 2014 року, коли його придбали у Свонсі за 12,7 мільйона євро. Сумарно провів за клуб 363 матчі в усіх турнірах, відзначившись у них 10 голами та 26 асистами.
З Тоттенгемом Девіс вигравав Лігу Європи 2025 року. 33-річний ветеран провів 100 матчів за збірну Уельсу та забив у них 3 голи.
"Тоттенгем – величезна частина моєї кар'єри. Я вдячний за все, що клуб мені дав", – заявив Девіс.
Раніше повідомлялося про те, що Тоттенгем наблизився до трансферу вінгера Манчестер Сіті Савіньйо.