Ньюкасл може попрощатись із лідером, яким цікавиться півфіналіст Ліги чемпіонів – ЗМІ

Провідний футболіст Ньюкасла Ентоні Гордон може змінити клубну прописку вже у найближче літнє трансферне вікно 2026.

Про це інформує репортер Sky Sports Кіт Дауні.

Зазначається, що мюнхенська Баварія може оформити трансфер 25-річного лівого вінгера. Німецький гранда вже розпочав перемовини щодо переходу лідера "сорок".

Також Ньюкасл чекає рішення самого футболіста.

Окрім цього, агенти Гордона останні дні перебували у Барселоні, але наразі прямо не контактували з каталонським клубом. Хоча раніше повідомлялося, що Ентоні потрапив до сфери інтересів "блаугранас".

Чинний контракт Гордона з англійською командою розрахований до 1 липня 2030-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 60 мільйонів євро. Однак Ньюкасл хоче виручити за свого лідера 75 мільйонів фунтів.

Також була інформація, що ним цікавляться два гранди АПЛ – лондонський Арсенал та Ліверпуль.

Нагадаємо, що Гордон виступає за Ньюкасл, який віддав за нього 45,6 мільйона євро, із січня 2023-го. Відтоді провів за англійський колектив 152 матчі (39 голів та 28 асистів).

У поточному сезоні-2025/26 Ентоні вже відзначився 17 м'ячами та 5 гольовими передачами у 46-ти іграх в усіх турнірах.