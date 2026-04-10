Провідні футболісти Ньюкасла потрапили під приціл Арсенала

Лондонський Арсенал склав список гравців, якими може підсилитися вже у літнє трансферне вікно 2026.

Про нього повідомляє BBC.

Мова йде про трьох футболістів англійського Ньюкасла – правого захисника Валентіно Лівраменто, опорного півзахисника Сандро Тоналі та лівого вінгера Ентоні Гордона.

Також не виключено, що правий захисник Сельти Оскар Мінгеса, у якого спливає чинний контракт з іспанським клубом 30 червня 2026 року, може переїхати на "Туманний Альбіон".

Угоди Тоналі та Лівраменто з "сороками" розраховані до кінця червня 2028-го, тоді як у Гордона контракт до 1 липня 2030-го.

Найдорожчим гравцем із цього тріо з Ньюкасла є Тоналі, трансферна вартість якого складає 80 мільйонів євро. Гордон коштує 60 мільйонів, а Лівраменто – 40 мільйонів.

Нагадаємо, що команда Мікеля Артети продовжує боротись за чемпіонство АПЛ-2025/26. "Каноніри" з 70 балами лідирують у турнірній таблиці. А от у Ньюкасла справи йдуть значно гірше – 42 очки та лише 12-та позиція.

