Баварія готова виділити 60-70 млн євро на трансфер лідера Ньюкасла

Олександр Булава — 14 квітня 2026, 18:43
Вінгера Ньюкасла Ентоні Гордон є пріоритетною ціллю мюнхенської Баварії на літнє трансферне вікно.

Про це повідомив журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

Трансферна вартість гравця оцінюється у 60-70 мільйонів євро. Баварія готова вкласти цю суму, якщо Гордон дасть згоду на перехід.

Також Баварії шукає альтернативні варіанти на випадок, якщо Ентоні вирішить залишитися у Ньюкаслі.

Ньюкасл придбав Гордона в Евертона за 45,6 млн євро. У поточному сезоні Ентоні провів за клуб 46 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу 17 голів та 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Баварія не планує підписувати вінгера Ліверпуля Мохаммеда Салаха, який влітку стане вільним агентом.

