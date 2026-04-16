Троє основних гравців Ньюкасла готові змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно

Одразу троє основних гравців Ньюкасла готові змінити клубну прописку влітку.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією видання, мова йде про вінгера Ентоні Гордона, півзахисника Сандро Тоналі та захисника Тіно Лівраменто.

Як відомо, Гордоном цікавиться Баварія, водночас Тоналі входить у сферу інтересів Манчестер Юнайтед та Арсенала, а Лівраменто зацікавив Манчестер Сіті.

Угоди Тоналі та Лівраменто з "сороками" розраховані до кінця червня 2028-го, тоді як у Гордона контракт до 1 липня 2030-го.

Найдорожчим гравцем із цього тріо з Ньюкасла є Тоналі, трансферна вартість якого складає 80 мільйонів євро. Гордон коштує 60 мільйонів, а Лівраменто – 40 мільйонів.

Раніше повідомлялося, що влітку Ньюкасл залишить ветеран команди Кіран Тріпп'єр.