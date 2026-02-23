Заміна Салаху: Ліверпуль націлився на забивного лідера Ньюкасла

Англійський Ліверпуль націлився на лідера Ньюкасла Ентоні Гордона.

Про це повідомляє TEAMtalk.

"Мерсисайдці" вбачають у 24-річному лівому вінгеру заміну єгиптянину Мохаммеду Салаху.

Також на Гордона "полюють" інші гранди АПЛ – Манчестер Сіті, Арсенал та Манчестер Юнайтед. Попри таку зацікавленість "сороки" не поспішають прощатись з англійським футболістом.

Ньюкасл хоче якомога більше виручити за свого лідера, тому чекає великої пропозиції від зацікавлених клубів.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Гордона у 60 мільйонів євро.

Відзначимо, що вінгер перебрався до "сорок" із Евертона у січня 2023-го. У футболці англійського клубу Гордон вже провів 143 матчі (36 голів та 28 асистів).

Нещодавно Ентоні оформив покер у ворота Карабаха в Лізі чемпіонів, повторивши досягнення колишнього гравця донецького Шахтаря Луїса Адріано. Лідер Ньюкасла став лише другим гравцем в історії ЛЧ, якому вдалося забити чотири голи у першому таймі.

Цю гольову феєрію оцінили в УЄФА. Гордон став найкращим гравцем тижня в ЛЧ та потрапив у команду туру.