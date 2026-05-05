Баварія відмовила в трансфері свого півзахисника до ПСЖ

Французький клуб Парі Сен-Жермен отримав категоричну відмову від мюнхенської Баварії щодо можливого трансферу півзахисника Майкла Олісе.

Про це повідомляє TEAMtalk.

Його поточний контракт діє ще три роки, але німецький клуб планує запропонувати нову довгострокову угоду, яка залишить гравця в команді до кінця десятиліття. Олісе адаптувався в Німеччині і не розглядає можливість зміни команди на даному етапі.

Окрім ПСЖ, протягом шести місяців інтерес до футболіста виявляли Ліверпуль, Арсенал, Челсі та Манчестер Сіті, проте отримали відмову. Реал Мадрид та Барселона уважно стежать за розвитком подій і можуть спробувати здійснити трансфер у 2027 році. Ліверпуль розглядає Олісе як заміну Мохамеду Салаху.

Радник та колишній генеральний директор Баварії Карл-Гайнц Румменігге підкреслив, що гравець не продається.

"Він чудовий гравець. Я також ціную те, наскільки він стриманий і майже уникає медіа. Це рідкість у наші дні. Він чудовий хлопець, а на полі він видатний. Те, як він грає у футбол, майже магічне, тому мене не дивує, що він неймовірно популярний".

Румменігге навів приклад із минулого, згадавши 2009 рік, коли Челсі пропонував рекордну суму за Франка Рібері.

"Тоді я пішов до фінансового директора Карла Гопфнера та Улі Генесса з цією пропозицією. Ми обговорювали її дві години. Того дня ми прийняли фундаментальне рішення, що в майбутньому ніколи не продамо гравця, якого нам не вистачатиме на полі, і це правило діє досі. Для такого гравця, як Олісе, немає цінника, який змусив би нас здригнутися".

Зазначимо, що в поточному сезоні він зіграв 48 ігор в усіх турнірах, в яких забив 30 голів та віддав 48 результативних передачі. Transfermarkt оцінює його в 140 мільйонів євро.

Нагадаємо, що УЄФА включив Майкла Олісе до символічної збірної тижня за підсумками перших півфінальних матчів Ліги чемпіонів.

Також навколо Майкла Олісе розгорівся гучний скандал у соцмережах. Одна з користувачок публічно заявила, що футболіст нібито є батьком її доньки, та звинуватила його в ігноруванні й блокуванні на всіх платформах.