Ньюкасл може втратити сімох гравців наприкінці сезону

Керівництво англійського Ньюкасл готує масштабну кадрову перебудову, за результатами якої склад команди наприкінці поточного сезону можуть залишити одразу семеро гравців.

Про це повідомляє The Shields Gazette.

Клуб планує відмовитися від активації опції викупу контракту голкіпера Аарона Рамсдейла за 20 мільйонів фунтів стерлінгів, попри те, що 27-річний гравець провів 23 матчі за "сорок" під час своєї оренди із Саутгемптона.

Найбільш вагомою втратою для колективу стане відхід 35-річного Кірана Тріпп'єра. Захисник, який приєднався до команди у січні 2022 року, офіційно залишить Сент-Джеймс Парк 30 червня після завершення терміну дії угоди. За час виступів він відіграв понад 150 матчів та допоміг клубу двічі кваліфікуватися до Ліги чемпіонів і здобути Кубок Карабао.

Невизначеною залишається ситуація із Фабіаном Шером та Емілем Крафтом. 34-річний швейцарець Шер наразі відновлюється після важкої травми, а рішення про продовження співпраці з ним залежатиме від потрапляння Ньюкасла до єврокубків. Водночас шведський захисник Крафт уже виставив свій будинок на продаж, що посилює чутки про його ймовірний трансфер через пошук стабільної ігрової практики в іншому клубі.

Також публічно заявив про завершення кар'єри у складі Ньюкасла Метт Таргетт, який виступав в оренді за Мідлсбро. Крім того, очікується відхід двох воротарів: 39-річний ветеран Джон Радді, ймовірно, завершить професійні виступи, а доля Марка Гіллеспі вирішиться після аналізу доцільності продовження його короткострокового контракту.

Нагадаємо, що Ньюкасл приглядається до нападника Челсі та збірної Сенегалу.