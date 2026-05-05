Лідер Ньюкасла потрапив у сферу інтересів Барселони

Барселона стала черговим клубом, який зацікавився лідером Ньюкасла Ентоні Гордоном.

Про це інформує відомий журналіст Матео Моретто.

Також він потрапив у сферу інтересів іншого іспанського клубу – Бетіса.

Чинний контракт Гордона з англійською командою розрахований до 1 липня 2030-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 60 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що провідним футболістом "сорок" цікавляться мюнхенська Баварія та два гранди Англійської Прем'єр-ліги – лондонський Арсенал та Ліверпуль.

Була інформація, що німецький клуб готовий викласти за 25-річного лівого вінгера 60-70 мільйонів євро. Натомість Ньюкасл хоче виручити за свого лідера 75 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, що Гордон виступає за Ньюкасл, який віддав за нього 45,6 мільйона євро, із січня 2023-го. Відтоді провів за англійський колектив 152 матчі (39 голів та 28 асистів).

У поточному сезоні-2025/26 Ентоні вже відзначився 17 м'ячами та 5 гольовими передачами у 46-ти іграх в усіх турнірах.

Додамо, що Ньюкасл після 35 турів посідає лише 13-те місце у турнірній таблиці АПЛ-2025/26, маючи у своєму активі 45 балів.