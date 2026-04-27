Клуб АПЛ влітку спробує підписати форварда, який став непотрібним Баварії

Олексій Мурзак — 27 квітня 2026, 19:40
Ніколас Джексон
Getty Images

Нападник Челсі та збірної Сенегалу Ніколас Джексон потрапив до сфери інтересів Ньюкасла.

Про це повідомляє TalkSport.

За інформацією видання, форвард перебуває у шортлисті "сорок", які спробують підписати його вже влітку.

Зазначимо, що наразі Джексон на правах оренди виступає за Баварію, однак німці не будуть активовувати опцію викупу контракту гравця, тож наприкінці сезону він повернеться до Лондона.

У поточному сезоні на рахунку Джексона 10 голів і 3 асисти у 29 матчах за Баварію в усіх турнірах. Трансферна вартість нападника оцінюється в 40 мільйонів євро.

Напередодні повідомлялося, що Ньюкасл визначився з сумою, за яку клуб готовий продати в Баварію англійського вінгера Ентоні Гордона.

Ньюкасл Юнайтед

Арсенал – Ньюкасл. Де та коли дивитися матч 34 туру АПЛ
Троє основних гравців Ньюкасла готові змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно
Баварія готова виділити 60-70 млн євро на трансфер лідера Ньюкасла
Баварія націлилася на підписання одного з лідерів Ньюкасла
Провідні футболісти Ньюкасла потрапили під приціл Арсенала

