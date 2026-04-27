Клуб АПЛ влітку спробує підписати форварда, який став непотрібним Баварії

Нападник Челсі та збірної Сенегалу Ніколас Джексон потрапив до сфери інтересів Ньюкасла.

Про це повідомляє TalkSport.

За інформацією видання, форвард перебуває у шортлисті "сорок", які спробують підписати його вже влітку.

Зазначимо, що наразі Джексон на правах оренди виступає за Баварію, однак німці не будуть активовувати опцію викупу контракту гравця, тож наприкінці сезону він повернеться до Лондона.

У поточному сезоні на рахунку Джексона 10 голів і 3 асисти у 29 матчах за Баварію в усіх турнірах. Трансферна вартість нападника оцінюється в 40 мільйонів євро.

Напередодні повідомлялося, що Ньюкасл визначився з сумою, за яку клуб готовий продати в Баварію англійського вінгера Ентоні Гордона.