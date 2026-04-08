Ноєр – про перемогу над Реалом: Шкода, що рахунок не став 2:0

Німецький голкіпер Баварії Мануель Ноєр висловився щодо перемоги своєї команди в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала (2:1), застережевши, що "вершкові" можуть бути небезпечні у матчі-відповіді.

Його слова передає Sky Sports Deutchland.

"Шкода, що рахунок не став 2:0. Поки що ми раді перемозі на виїзді, але ж відомо, наскільки небезпечний Реал Мадрид. У Мюнхені нас чекає важке і складне завдання".

Також 40-річний голкіпер дав оцінку нападникам "королівського" клубу Кіліану Мбаппе та Вінісіусу Жуніору.

"Вони – одні з найкращих нападників у світі: мають швидкість, вміють бити обома ногами й дуже сильні в дриблінгу, проти них важко захищатися. У ситуації "сам на сам", коли у них є багато простору, це дуже складно".

Також Ноєр прокоментував той факт, що з останньої перемоги "баварців" над мадридським Реалом минуло вже 14 років. У минулій звитязі 2012-го року в Лізі чемпіонів Емануель Ноєр також брав участь.

"Я вважаю, що мені просто подобається грати разом із гравцями, тренерським штабом, у нашому клубі. Все можливо, тому я, попри свої 40 років, досі тут".

Відзначимо, що Ноєр став найкращим гравцем протистояння Реал – Баварія та зробив великий внесок у виїзну перемогу мюнхенського гранда з рахунком 2:1. Також у цьому матчі він дістався показника Ліонеля Мессі за кількістю зіграних матчів у стартовому складі у рамках Ліги чемпіонів.

У поточному сезоні-2025/26 Мануель взяв участь у 31-му матчі, у яких пропустив 30 голів та у 10 іграх відіграв на нуль.

Додамо, що друга зустріч Баварія – Реал відбудеться 15 квітня о 22:00 (за київським часом).