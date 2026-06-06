Тренер збірної Німеччини оцінив форму Ноєра перед ЧС-2026

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн заспокоїв уболівальників щодо стану голкіпера Мануеля Ноєра.

Його слова цитує Yahoo Sports.

Наставник "Бундестім" запевнив, що перший номер мюнхенської Баварії поступово повертає свою форму.

"Мануель Ноєр почувається добре. Він поступово відновлює форму. Ми вирішили не ризикувати завтра (6 червня Німеччина зіграє проти США у товариському матчі – прим.ред.). До першого матчу групового етапу він має повністю відновитися", – заявив Нагельсманн.

За спиною Ноєра 124 матчі за збірну, у яких він пропустив 118 голів та відіграв 50 "сухих" зустрічей.

Нагадаємо, що 40-річний воротар потрапив у заявку німецької національної команди на чемпіонат світу-2026. На груповому раунді турніру підопічні Нагельсманна зіграють проти Кюрасао (14 червня), Кот-д'Івуару (20 червня) та Еквадору (25 червня).

У рамках підготовки німці зіграють товариську гру проти США. Поєдинок розпочнеться 6 червня о 23:00 (за київським часом). Також 31 травня "Бундестім" розгромив у товариському поєдинку Фінляндію 4:0.

Раніше повідомлялося, що півзахисник збірної Німеччини, мюнхенської Баварії Леннарт Карль отримав травму на тренуванні та ризикує пропустити Мундіаль.