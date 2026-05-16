40-річний Ноєр відновив кар'єру в збірній Німеччини та стане основним голкіпером команди на ЧС-2026 – журналіст

Олексій Мурзак — 16 травня 2026, 20:26
Голкіпер Баварії Мануель Ноєр відновить кар'єру в збірній Німеччині та виступить першим номером команди на ЧС-2026.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, Мануель вже дійшов згоди з головним тренером Юліаном Нагельсманном та спортивним директором національної команди Руді Феллером.

Очікується, якщо не станеться нічого надзвичайного і заміна на 60-й хвилині у матчі проти Кельна не матиме серйозних наслідків, 40-річний Нойєр повернеться до складу збірної Німеччини на ЧС в якості основного голкіпера.

Остаточний склад збірної на чемпіонат світу буде оголошено 21 травня.

Нагадаємо, що Ноєр завершив кар'єру в збірній 21 серпня 2024 року, а напередодні Баварія ще на сезон продовжила контракт із 40-річним воротарем

