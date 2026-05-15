Баварія продовжила контракт з 40-річним Ноєром

Капітан Баварії Мануель Ноєр продовжив контракт із мюнхенцями.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до 30 червня 2027 року. Фінансові деталі не розголошуються.

За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, зарплата німецького ветерана значно зменшиться у порівнянні із близько 20 мільйонами євро на рік, які він отримує зараз.

Також новий контракт на цей самий строк продовжив інший воротар – Свен Ульрайхт.

Ноєр виступає за Баварію з літа 2011 року. Він двічі вигравав требл Ліги чемпіонів, Бундесліги та Кубка Німеччини (2013, 2020), а також двічі Клубний чемпіонат світу та Суперкубок Європи в ті ж роки.

40-річний гравець 13 разів ставав чемпіоном Німеччини, шість разів тріумфував у Кубку та вісім разів у Суперкубку країни. В його активі 597 матчів за Баварію.

Зазначимо, що в нинішній кампанії Ноєр провів 36 поєдинків на клубному рівні в усіх турнірах. У них він пропустив 39 голів і в десяти зустрічах залишав свої ворота "сухими".

Раніше Мануель розповів, чого не вистачило Баварії для виходу у фінал Ліги чемпіонів. Мюнхенці поступились у півфіналі ПСЖ із рахунком 5:6 за сумою двох матчів.