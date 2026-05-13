Ноєр визначився зі своїм майбутнім: німець залишається у футболі ще на рік

Капітан Баварії Мануель Ноєр продовжить контракт із мюнхенським клубом.

Про це повідомив авторитетний журналіст Флоріан Плеттенберг.

Нова угода буде розрахована до завершення сезону-2026/27. Зарплата німецького ветерана значно зменшиться у порівнянні із близько 20 мільйонами євро на рік, які він отримує зараз.

Клуб вже готує офіційне оголошення про продовження співпраці. Очікується, що підписання відбудеться до наступного матчу Баварії (16 травня проти Кельна).

Зазначимо, що в нинішній кампанії Ноєр провів 36 поєдинків на клубному рівні в усіх турнірах. У них він пропустив 39 голів і в десяти зустрічах залишав свої ворота "сухими".

Раніше Мануель розповів, чого не вистачило Баварії для виходу у фінал Ліги чемпіонів. Мюнхенці поступились у півфіналі ПСЖ із рахунком 5:6 за сумою двох матчів.