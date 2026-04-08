Кейн увійшов у десятку найкращих бомбардирів в історії Ліги чемпіонів
Лідер мюнхенської Баварії Гаррі Кейн після забитого гола у ворота Реала у чвертьфіналі Ліги чемпіонів вийшов на десяте місце в гонці бомбардирів турніру за всю історію.
Англійський форвард відзначився переможним м'ячем у зустрічі з "вершковими" (2:1). Він став 51-м для зіркового нападника в ЛЧ за весь час.
Футболіст німецького гранда за цим показником обійшов Тьєррі Анрі та Мохаммеда Салаха, у яких в активі по 50 забитих голів. Наступний у списку – Руд ван Ністелрой, від якого Кейн тепер відстає на п'ять м'ячів.
Найкращі бомбардири в історії ЛЧ
- 1. Кріштіану Роналду – 140 голів
- 2. Ліонель Мессі – 129
- 3. Роберт Левандовський – 109
- 4. Карім Бензема – 90
- 5. Рауль – 71
- 6. Кіліан Мбаппе – 69
- 7-8. Томас Мюллер – 57
- 7-8. Ерлінг Голанд – 57
- 9. Руд ван Ністелрой – 56
- 10. Гаррі Кейн – 51
Зазначимо, що після поєдинку перемогу Баварії на післяматчевій пресконференції прокоментував Венсан Компані. Тренер мюнхенців зізнався, чи задоволений підсумковим результатом.
У цьому матчі найкращим гравцем було визнано Мануеля Ноєра. Він записав собі в актив дев'ять сейвів.