Кейн увійшов у десятку найкращих бомбардирів в історії Ліги чемпіонів

Лідер мюнхенської Баварії Гаррі Кейн після забитого гола у ворота Реала у чвертьфіналі Ліги чемпіонів вийшов на десяте місце в гонці бомбардирів турніру за всю історію.

Англійський форвард відзначився переможним м'ячем у зустрічі з "вершковими" (2:1). Він став 51-м для зіркового нападника в ЛЧ за весь час.

Футболіст німецького гранда за цим показником обійшов Тьєррі Анрі та Мохаммеда Салаха, у яких в активі по 50 забитих голів. Наступний у списку – Руд ван Ністелрой, від якого Кейн тепер відстає на п'ять м'ячів.

Найкращі бомбардири в історії ЛЧ

1. Кріштіану Роналду – 140 голів

2. Ліонель Мессі – 129

3. Роберт Левандовський – 109

4. Карім Бензема – 90

5. Рауль – 71

6. Кіліан Мбаппе – 69

7-8. Томас Мюллер – 57

7-8. Ерлінг Голанд – 57

9. Руд ван Ністелрой – 56

10. Гаррі Кейн – 51

Зазначимо, що після поєдинку перемогу Баварії на післяматчевій пресконференції прокоментував Венсан Компані. Тренер мюнхенців зізнався, чи задоволений підсумковим результатом.

У цьому матчі найкращим гравцем було визнано Мануеля Ноєра. Він записав собі в актив дев'ять сейвів.