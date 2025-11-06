Українська правда
Новий тренер для Малиновського: Де Россі прибув на підписання контракту з Дженоа

Володимир Максименко — 6 листопада 2025, 10:55
Новий тренер для Малиновського: Де Россі прибув на підписання контракту з Дженоа
Даніеле Де Россі
ФК Рома

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський незабаром отримає нового тренера у Дженоа.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Незабаром "грифони" мають оголосити про призначення на цю посаду Даніеле Де Россі – фахівець вже прибув до Мілану задля підписання контракту.

Очікується, що угоду буде розраховано до літа 2026 року з автоматичною пролонгацією в разі збереження прописки в елітному дивізіоні.

Нагадаємо, що Даніеле Де Россі залишається без роботи з того моменту, як його звільнили з Роми на початку сезону-2024/25. 

1 листопада Дженоа звільнила Патріка Вієйра з посади головного тренера, після чого клуб нарешті здобув першу перемогу в Серії А сезону-2025/26.

Раніше повідомлялось, що у послугах легенди Роми зацікавлене Торіно.

