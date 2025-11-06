Новий тренер для Малиновського: Де Россі прибув на підписання контракту з Дженоа
Даніеле Де Россі
ФК Рома
Півзахисник збірної України Руслан Малиновський незабаром отримає нового тренера у Дженоа.
Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.
Незабаром "грифони" мають оголосити про призначення на цю посаду Даніеле Де Россі – фахівець вже прибув до Мілану задля підписання контракту.
Очікується, що угоду буде розраховано до літа 2026 року з автоматичною пролонгацією в разі збереження прописки в елітному дивізіоні.
Нагадаємо, що Даніеле Де Россі залишається без роботи з того моменту, як його звільнили з Роми на початку сезону-2024/25.
1 листопада Дженоа звільнила Патріка Вієйра з посади головного тренера, після чого клуб нарешті здобув першу перемогу в Серії А сезону-2025/26.
Раніше повідомлялось, що у послугах легенди Роми зацікавлене Торіно.