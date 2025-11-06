Новий тренер для Малиновського: Де Россі прибув на підписання контракту з Дженоа

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський незабаром отримає нового тренера у Дженоа.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Незабаром "грифони" мають оголосити про призначення на цю посаду Даніеле Де Россі – фахівець вже прибув до Мілану задля підписання контракту.

🔜 Done Deal and confirmed! Daniele #DeRossi is new #Genoa’s coach. Contract until June (€0,8M) with an automatic option for 2027 if Genoa stay in Serie A. Expected the first training today at 2.30 pm. #transfers https://t.co/eDppOUYAfG — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 6, 2025

Очікується, що угоду буде розраховано до літа 2026 року з автоматичною пролонгацією в разі збереження прописки в елітному дивізіоні.

Нагадаємо, що Даніеле Де Россі залишається без роботи з того моменту, як його звільнили з Роми на початку сезону-2024/25.

1 листопада Дженоа звільнила Патріка Вієйра з посади головного тренера, після чого клуб нарешті здобув першу перемогу в Серії А сезону-2025/26.

Раніше повідомлялось, що у послугах легенди Роми зацікавлене Торіно.