Легенда Роми може відновити тренерську кар'єру в Серії А

Колишній головний тренер Роми Даніеле Де Россі може отримати роботу в одному з клубів Серії А.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

У послугах екскапітана "вовків" зацікавлений Торіно. "Бики" розглядають можливість звільнення Марко Бароні через невдалий старт – чотири очки у 5 матчах та 15 місце у турнірній таблиці.

Daniele #DeRossi e Alessio #Dionisi sono stati proposti al #Torino come possibili successori di Marco #Baroni, che si giocherà il futuro sulla panchina granata a partire da sabato contro la Lazio (sfida da ex). Vietato sbagliare. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 1, 2025

Разом із Де Россі на посаду претендуватиме Алессіо Діонісі, останнім клубом якого був Палермо.

Нагадаємо, що Даніеле Де Россі залишається без роботи з того моменту, як його звільнили з Роми на початку сезону-2024/25.

У своєму останньому матчі Торіно програло Пармі з рахунком 1:2.