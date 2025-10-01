Легенда Роми може відновити тренерську кар'єру в Серії А
Даніеле Де Россі
ФК Рома
Колишній головний тренер Роми Даніеле Де Россі може отримати роботу в одному з клубів Серії А.
Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.
У послугах екскапітана "вовків" зацікавлений Торіно. "Бики" розглядають можливість звільнення Марко Бароні через невдалий старт – чотири очки у 5 матчах та 15 місце у турнірній таблиці.
Разом із Де Россі на посаду претендуватиме Алессіо Діонісі, останнім клубом якого був Палермо.
Нагадаємо, що Даніеле Де Россі залишається без роботи з того моменту, як його звільнили з Роми на початку сезону-2024/25.
У своєму останньому матчі Торіно програло Пармі з рахунком 1:2.