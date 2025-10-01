Українська правда
Легенда Роми може відновити тренерську кар'єру в Серії А

Володимир Максименко — 1 жовтня 2025, 13:21
Даніеле Де Россі
Колишній головний тренер Роми Даніеле Де Россі може отримати роботу в одному з клубів Серії А.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

У послугах екскапітана "вовків" зацікавлений Торіно. "Бики" розглядають можливість звільнення Марко Бароні через невдалий старт – чотири очки у 5 матчах та 15 місце у турнірній таблиці.

Разом із Де Россі на посаду претендуватиме Алессіо Діонісі, останнім клубом якого був Палермо.

Нагадаємо, що Даніеле Де Россі залишається без роботи з того моменту, як його звільнили з Роми на початку сезону-2024/25. 

У своєму останньому матчі Торіно програло Пармі з рахунком 1:2.

