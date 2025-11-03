Дженоа з голом Малиновського вирвала перемогу над Сассуоло в 10 турі Серії А

У понеділок, 3 листопада, відбудуться два заключні матчі 10 туру італійської Серії А сезону-2025/26.

Зокрема, у першому поєдинку ігрового дня Дженоа Руслана Малиновського вирвала перемогу над Сассуоло. Зазначимо, що саме український півзахисник "грифонів" відкрив рахунок у матчі, забивший свій перший гол на клубному рівні з травня 2024 року.

Втім, суперник зміг відігратися на початку другого тайму зусиллями Берарді. Здавалося, що матч близький до нічийного результату, однак на 3-й доданій до 2-го тайму хвилині Естігор приніс довгоочікувану перемогу "грифонам".

У заключному протистоянні туру між собою зіграють Лаціо та Кальярі.

Чемпіонат Італії – Серія А

10 тур, 3 листопада

Сассуоло – Дженоа 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 18 Малиновський, 1:1 – 47 Берарді, 1:2 – 90+3 Естігор

21:45 Лаціо – Кальярі

Нагадаємо, вчора, 2 листопада, відбулися 5 матчів 10 туру італійської Серії А. Зокрема, Рома з Артемом Довбиком програла Мілану.