Малиновський залишився без тренера: Вієйра звільнили з посади тренера Дженоа

Італійський клуб Дженоа вирішив попрощатися із Патріком Вієйра, який достроково залишив посаду головного тренера команди.

Про це йдеться у відповідній заяві "грифонів".

" Клуб хотів би подякувати тренеру та його співробітникам за відданість та професіоналізм, які вони продемонстрували протягом своєї роботи, і бажає їм усього найкращого в майбутній кар'єрі", – йдеться у заяві клубу.

Повідомляється, що тимчасово місце Вієйра посяде Роберто Мургіта. Йому допомагатиме Доменіко Крішито, який працює в академії італійського клубу, а свого часу 7 років відбігав за російський Зеніт.

Варто зазначити, що для Мургіти це буде перший повноцінний досвід керування командою на високому рівні. У другій частині сезону-2004/05 він був граючим тренером у Рапалло Руентас, після чого завершив кар'єру гравця. Влітку 2005 року Мургіта став повноцінним головним тренером Рапалло, але на цій посаді він пробув один сезон. Після того він більше ніколи не керував командою, лише був асистентом тренера.

Патрік Вієйра очолював Дженоа з 20 листопада 2024 року. За цей час команда провела під його керівництвом 37 матчів, 10 з яких завершилися перемогою, 12 разів була зафіксована нічия і ще 15 разів команда програла (баланс голів 38:41).

Вієйра втратив свою посаду через провальні результати команди на старті сезону-2025/26. Дженоа посідає останнє місце турнірної таблиці Серії А, маючи в активі тільки три очки після дев'яти турів. Команда Руслана Малиновського ще не перемагала в чемпіонаті Італії.

Під керівництвом нового тренера Дженоа зіграє у понеділок, 3 листопада: в межах 10 туру Серії А колектив із Генуї зустрінеться із Сассуоло.

Нагадаємо, що Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі Дженоа на гру 9 туру Серії А проти Кремонезе. Проте хавбек збірної України не зміг врятувати свою команду від поразки з рахунком 0:2.