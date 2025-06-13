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Новачок Серії А звільнив головного тренера

Володимир Максименко — 13 червня 2025, 14:25
Новачок Серії А звільнив головного тренера
Джованні Строппа
Кремонезе

Новачок італійської Серії А Кремонезе оголосив про звільнення Джованні Строппи з посади головного тренера.

Про це клуб оголосив у своїх соцмережах.

Власники колективу подякували фахівцю за той внесок, який він зробив у поверненні Кремонезе в елітний дивізіон та побажав успіхів у подальшій кар'єрі.

Зазначимо, що Строппа очолив "тигрів" у 2023 році й минулої кампанії не зміг вивести команду до Серії А, поступившись у фіналі Венеції.

Цього сезону Кремонезе здолав Спецію та став третім новачком елітного дивізіону.

Раніше за підсумками сезону-2024/25 до Серії А пробились Сассуоло та Піза.

Чемпіонат Італії, Серія А Кремонезе

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