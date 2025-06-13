Новачок Серії А звільнив головного тренера

Новачок італійської Серії А Кремонезе оголосив про звільнення Джованні Строппи з посади головного тренера.

Про це клуб оголосив у своїх соцмережах.

Власники колективу подякували фахівцю за той внесок, який він зробив у поверненні Кремонезе в елітний дивізіон та побажав успіхів у подальшій кар'єрі.

Зазначимо, що Строппа очолив "тигрів" у 2023 році й минулої кампанії не зміг вивести команду до Серії А, поступившись у фіналі Венеції.

Цього сезону Кремонезе здолав Спецію та став третім новачком елітного дивізіону.

Раніше за підсумками сезону-2024/25 до Серії А пробились Сассуоло та Піза.