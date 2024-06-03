Венеція повернулася в Серію А
Венеція здобула мінімальну перемогу над Кремонезе в матчі-відповіді фіналу плей-оф Серії B за вихід в елітний дивізіон чемпіонату Італії.
Зустрічі завершилася з рахунком 1:0. Переможний гол забив Крістіан Гютк'єр на 24-й хвилині гри. У першому поєдинку команди не визначили сильнішого (0:0).
Венеція повернулася в Серію А після вильоту в сезоні-2021/2022.
Чемпіонат Італії — Серія B
Плей-оф, фінал, 2 червня
Плей-оф, фінал, 2 червня
Венеція — Кремонезе 1:0 (1:0)
Перший матч 0:0
Гол: 1:0 - 24 Гютк'єр
Раніше венеціанський клуб обіграв Палермо у півфіналі плей-оф.
Зазначимо, що окрім Венеції до Серії A кваліфікувалися Парма, яка виграла чемпіонат та Комо, що фінішував другим.