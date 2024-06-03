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Венеція повернулася в Серію А

Станіслав Лисак — 3 червня, 09:58
Венеція повернулася в Серію А

Венеція здобула мінімальну перемогу над Кремонезе в матчі-відповіді фіналу плей-оф Серії B за вихід в елітний дивізіон чемпіонату Італії.

Зустрічі завершилася з рахунком 1:0. Переможний гол забив Крістіан Гютк'єр на 24-й хвилині гри. У першому поєдинку команди не визначили сильнішого (0:0).

Венеція повернулася в Серію А після вильоту в сезоні-2021/2022.

Чемпіонат Італії — Серія B
Плей-оф, фінал, 2 червня

Венеція — Кремонезе 1:0 (1:0)

Перший матч 0:0

Гол: 1:0 - 24 Гютк'єр

Раніше венеціанський клуб обіграв Палермо у півфіналі плей-оф.

Зазначимо, що окрім Венеції до Серії A кваліфікувалися Парма, яка виграла чемпіонат та Комо, що фінішував другим.

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Чемпіонат Італії, Серія А

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