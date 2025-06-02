Піднявся з другої спроби: визначився останній учасник Серії А сезону-2025/26

Кремонезе обіграв Спецію в матчі-відповіді фіналу плей-оф Серії B за вихід в елітний дивізіон чемпіонату Італії.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2. Команди зіграли видовищний матч, по ходу якого арбітр двічі показував червону картку: по одному разу кожній з команд.

Що цікаво Кремонезе по ходу гри вигравав 3:0: двічі відзначився Мануель Де Лука, ще один гол на рахунку Коллоколо. Спеція не здавалася та зусиллями Еспозіто і Віньялі скоротила відставання, але забити втретє команді не вдалося.

За сумою двох матчів останню путівку в Серію А отримав саме Кремонезе, адже у першій зустрічі була зафіксована нульова нічия. Зауважимо, що ломбардійці востаннє грали у вищому дивізіоні у сезоні-2022/23.

Чемпіонат Італії – Серія B

Плей-оф, фінал, 1 червня

Спеція – Кремонезе 2:3 (0:1)

Перший матч 0:0

Голи: 0:1 – 25 Де Лука, 0:2 63 Коллоколо, 0:3 – 79 Де Лука, 1:3 – 84 Еспозіто, 2:3 – 85 Віньялі

Вилучення: Віньялі 90+5 (Спеція, пряма червона), Насті 90+9 (Кремонезе, пряма червона)

Зазначимо, що окрім Кремонезе до Серії A кваліфікувалися Сассуоло та Піза.

Нагадаємо, минулого сезону Кремонезе також грав у вирішальному матчі Серії В, але мінімально поступився Венеції.