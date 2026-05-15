Варді потрапив у курйоз під час зйомок Netflix: форварду дали відкривачку для пива у формі члена

Нападник Кремонезе Джеймі Варді став героєм кумедного епізоду під час зйомок документального фільму для Netflix.

У фільмі англієць згадував свій легендарний шлях до чемпіонства в АПЛ разом із Лестер Сіті. Під час розмови Варді захотів випити пива та попросив людей за кадром передати йому пляшку і відкривачку.

Коли аксесуар опинився у руках футболіста, виявилося, що відкривачка має доволі провокативний дизайн. Джеймі не стримав усмішки та спокійно відкрив пляшку прямо перед камерами.

Курйозний момент швидко розлетівся соцмережами та викликав хвилю жартів серед уболівальників.

Нагадаємо, 39-річний Варді приєднався до Кремонезе у вересні 2025 року, підписавши контракт на один сезон із можливістю продовження. Втім, майбутнє форварда в Італії поки залишається невідомим після вильоту клубу із Серія А.

У нинішньому сезоні англієць провів 27 матчів, у яких забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що англійський форвард може влітку повернутися в Лестер.