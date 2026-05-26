Варді покине Кремонезе після вильоту в Серію В

Іменитий англійський нападник Джеймі Варді покине італійський Кремонезе влітку поточного року.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Контракт 39-річного англійця з клубом діє до кінця червня поточного року та продовжений не буде. Головна причина – виліт Кремонезе з Серії А за підсумками поточного сезону.

Варді перейшов у клуб із Кремони влітку минулого року з Лестера на правах вільного агента. Відзначився 7 голами та 3 асистами в 29 матчах Серії А сезону-2025/26.

Де продовжить кар'єру Варді не повідомляється. Мрією форварда є повернутися в Лестер і завершити кар'єру в головному клубі свого життя. За Лестер нападник виступав у 2012 – 2025 роках і завоював із ним сенсаційний титул чемпіонів Англії 2016 року.