Варді може повернутися в Лестер

Іменитий англійський форвард Кремонезе Джеймі Варді може влітку повернутися в Лестер.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Контракт Варді з Кремонезе діє до кінця червня поточного року. У гравця є опція продовження угоди ще на рік, якщо команда збереже прописку в Серії А. Наразі Кремонезе йде в зоні вильоту, відстаючи від рятівного 17 місця всього на 1 очко.

Якщо уникнути вильоту вдасться – Варді може скористатися опцією продовження угоди ще на рік. Якщо ні – форвард хотів би повернутися в Лестер, за який виступав у 2012 – 2025 роках.

Лестер за підсумками поточного сезону вилетів у Лігу 1. Мрія 39-річного Варді – повернути клуб у Чемпіоншип, при чому, зробити це в статусі граючого тренера.

У поточному сезоні на рахунку форварда 6 голів і 2 асисти в 27 матчах Серії А.