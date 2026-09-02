Клуб Серії В звільнив екстренера Мілана після перемоги в Кубку Італії

Марко Джампаоло звільнений з посади головного тренера Кремонезе.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Таке рішення клуб ухвалив після того, як напередодні Кремонезе в 1/16 фіналу Кубку Італії на виїзді обіграв Парму з рахунком 2:0.

Рішення керівництва Кремонезе пов'язане з невдалим стартом команди в Серії А: 0 набраних очок у двох стартових турах. Команда за підсумками минулого сезону вилетіла з Серії А, і в клубі розраховували на швидке повернення в еліту.

Джампаоло очолював Кремонезе з березня поточного року. Раніше працював із Асколі, Кальярі, Сієною, Катаньєю, Чезеною, Брешією, Емполі, Сампдорією, Міланом, Торініо та Лечче.

Найімоврніше, на посаді головного тренера Кремонезе Джампаоло замінить Фабіо Пекк'я.