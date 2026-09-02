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Клуб Серії В звільнив екстренера Мілана після перемоги в Кубку Італії

Олег Дідух — 2 вересня 2026, 13:43
Клуб Серії В звільнив екстренера Мілана після перемоги в Кубку Італії
Марко Джампаоло
ФК Кремонезе

Марко Джампаоло звільнений з посади головного тренера Кремонезе.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Таке рішення клуб ухвалив після того, як напередодні Кремонезе в 1/16 фіналу Кубку Італії на виїзді обіграв Парму з рахунком 2:0.

Рішення керівництва Кремонезе пов'язане з невдалим стартом команди в Серії А: 0 набраних очок у двох стартових турах. Команда за підсумками минулого сезону вилетіла з Серії А, і в клубі розраховували на швидке повернення в еліту.

Джампаоло очолював Кремонезе з березня поточного року. Раніше працював із Асколі, Кальярі, Сієною, Катаньєю, Чезеною, Брешією, Емполі, Сампдорією, Міланом, Торініо та Лечче.

Найімоврніше, на посаді головного тренера Кремонезе Джампаоло замінить Фабіо Пекк'я.

Джампаоло Кремонезе

Джампаоло

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