Наполі познущався з Кремонезе у 34 турі Серії А

У п'ятницю, 24 квітня, стартував 34-й тур італійської Серії А сезону-2025/26, у якому Наполі приймало Кремонезе.

Неаполітанці вже за підсумками першого тайму майже гарантували собі 100-відсоткову перемогу, оформивши комфортну перевагу у три голи.

У другій 45-хвилинці Аліссон Сантос добив Кремонезе, встановивши остаточний рахунок зустрічі 4:0.

Чемпіонат Італії – Серія А

34 тур, 24 квітня

Наполі – Кремонезе 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 3 Мактоміней, 2:0 – 45 Гейлунн, 3:0 – 45+3 Де Брюйне, 4:0 – 52 Аліссон Сантос

Standings provided by Sofascore

Напередодні Клаудіо Раньєрі був звільнений з посади радника керівництва римської Роми.