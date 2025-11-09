Бути Ерлінгом Голандом: дружба з нездарами, 6000 калорій та капітанське мислення від Гвардіоли

Ерлінг Голанд цьогоріч на рівних бореться за Золоту бутсу із Гаррі Кейном з Баварії, хоча Манчестер Сіті і не здається непереможним, як раніше.

Ба більше, саме завдяки норвежцю "Містяни" здебільшого й досягають результату.

Ерлінг вже відбігав 14 матчів в АПЛ та ЛЧ, забивши 18 голів.

Який рекорд може встояти перед такою міццю?

Чемпіон розповідає секрети, мабуть, найкраще розвиненого фізично бомбардира за всю історію Прем'єр-ліги.

***

В ікінг

"Я часто читаю, як його називають, монстром, машиною чи продуктом лабораторії, і це діє мені на нерви, бо це повна брехня", - каже журналіст Ларс Сівертсен. "У дорослому віці Ерлінг, звісно, зосередився на максимізації своєї фізичної форми та пошуку переваг, які тільки міг знайти. Але його таким не ростили".

Не так і легко в це повірити, враховуючи, хто його батько.

Альф-Інге Голанд набігав 34 матчі за збірну Норвегії, та запам'ятався передусім завершенням кар'єри. У вересні 1997-го він накричав на Роя Кіна, який зламав ногу в зіткненні; подумав, що той симулює. І лютий кеп МЮ не пробачив.

У квітні 2001-го в манчестерському дербі він влетів прямою ногою в коліно норвежцю, який відтоді так нормально й не повернувся.

Чи жалів ірландець про те, що зробив? Якщо ви так думаєте, то не знаєте Роя Кіна.

І ви точно не знаєте нічого про Голандів, якщо вважаєте, ніби батько хотів для сина такого життя.

"Вони жили в Брюне. Крихітне, ідилічне містечко із 12,000 жителів. Тут батько дозволяють дітям бігати самостійно. В таких містах у нас тренуванням дітей займаються здебільшого волонтери, і коли з'являється талант, то лишається хіба надіятися, що вони приймуть виклик", - розповідає Сівертсен.

Першого тренера Голанда звали Альф-Інгве Бернтсен, і він не відрахував з групи жодну дитину. Там навіть одна дівчинка займалася.

"Він вважав, що сказати 13-річному підлітку, що він більше не може тренуватися з друзями, бо не дуже добре вміє бити по м'ячу, - це просто жахливо. Тому й донині багато друзів Ерлінга саме такі".

Роналду, Мессі й інші великі бомбардири не раз сердилися, отримуючи погані передачі, але не Голанд - і ось розгадка.

Він звик до них.

І хоча Ерлінг народився в Лідсі, коли батько складав там пару центрбеків з Лукасом Радебе, він ніколи не думав про виступи за престижнішу Англію. Він дуже прив'язаний до Брюне.

Його дівчина Ізабель Хаугсенг Йохансен теж із цього містечка.

Ерлінг зізнається, що дивиться матчі норвезької еліти, відколи там засяяв Буде-Глімт, що привіз у заполяр'я Лігу чемпіонів.

Словом, патріот.

Одержимий

Його цьому не вчили - це він сам.

І коли Альф-Інге усе переварив, то у 2017-му звернувся до старого товариша Уле-Гуннара Сульшера, аби той забрав хлопця до свого Мольде.

"Деякі свої сильні сторони я бачу в Ерлінгу, але в більшості він вже обійшов мене", - зізнавався тоді батько.

Він став його агентом - вів переговори, домовлявся з рекламниками, говорив з босами зацікавлених клубів.

Ерлінг неначе кудись сильно поспішав.

Лише за рік в Мольде він набрав 15 кг (!) м'язової маси, і поїхав на юнацький чемпіонат світу, ніби Гуллівер до країни ліліпутів. Це тоді він забив 9 голів Гондурасу:

"Шкодую тільки, що не забив десятий. Мав шанс".

Ось яким він ріс.

Як тільки Мольде підпустив його до основи, Голанд забив 12 голів у 17 матчах. Далі РБ Зальцбург - і хет-трик вже в 2-му матчі в Австрії. Всього ж до січня Ерлінг забив за "Биків" 16 голів - тобто, на 1 м'яч йшла 61 хвилина.

Трансфер до Боруссії Дортмунд? Ерлінг дебютував, вийшовши на 56-й хвилині за рахунку 1:3, а тоді оформив хет-трик.

"Я приїхав сюди забивати голи. Це хороший дебют. Побачимо, що буде далі", - коментар Голанда шокував німців.

Сівертсен, однак, запевняє, що це частина культури. У Норвегії не прийнятий британський "small talk", і якщо є шанс відповісти односкладово, то так і роблять.

Замість "балакати", Голанд забив 86 разів у 89 матчах за Дортмунд.

І от зараз Манчестер Сіті - вершина футболу 2020-х, проте одержимість Голанда голами все ще тут. 55 в останніх 55 матчах; 27 в останніх 17.

Ніхто не розуміє норвежця так, як найкращий бомбардир в історії АПЛ Алан Ширер:

"Мені подобається його ставлення до втрачених моментів. Він ніколи не виглядає надто зажуреним".

"Ти точно знаєш, Алане, не забити - найгірше відчуття в житті. Але нападнику важливо під час матчу не думати забагато. Якщо ти виходиш на матч, думаючи про втрачений у попередній грі шанс, це недобре", - погоджується Голанд.

Тепер, коли Гаррі Кейн обрав трофеї в Мюнхені, саме Ерлінг з контрактом на "Етіхаді" до 2034 року, виглядає головною загрозою рекорду Ширера.

Ну, і ви мабуть помічали, Голанда все частіше порівнюють з Кейном.

Наразі в обох по 1,3-1,5 забитих голу за матч, а їхні команди серед фаворитів у Лізі чемпіонів. Як тут не піддатися спокусі? Хоча насправді вони дуже різні.

Капітан

32- річний Кейн - еталон "командного гравця", що грає на вістрі, а через кілька секунд вже пасує, очолює пресинг, допомагає виходити з оборони.

Ерлінг куди простіший і донедавна думав суто про голи.

Прямо зараз Пеп Гвардіола потроху це змінює - і не від хорошого життя.

Влітку-бо Сіті пережив революцію. Команду покинули Де Брейне, Едерсон, Аканджі, Гюндоган, Гріліш та Вокер, які сумарно провели за "Містян" 1764 матчі. Без них Пепу знадобилися нові лідери - і він зробив Голанда одним з віцекапітанів:

"Він ще молодий, але має починати звикати бути капітаном. Він має зрозуміти, що найкраще для команди. Це буває складно, але водночас і просто: треба постійно ставити колектив та партнерів вище за себе. І якщо рішення найкраще для них - отже, ти не помилився".

Пеп просить 25-річного Голанда мислити, як ветеран. Ранувато, але він сам форсував кар'єру і напросився.

І хоча навряд чи колись ми побачимо Ерлінга-плеймейкера, як Кейна, проте його оборонна робота, пресинг виходять на інший рівень прямо зараз.

В минулому дербі Манчестера Голанд 6 разів вибив м'яч від своїх воріт. Захисники МЮ усі разом перевершили Ерлінга лише на 1 порятунок.

Загалом по ходу сезону Голанд в середньому за матч 1,9 раза повертає володіння Ман Сіті (минулого сезону було 1,1). Він виграє 68,2% єдиноборств в обороні (було 42,9%). У стартових 10 турах АПЛ Ерлінг не програв жодної верхової дуелі біля власних воріт.

Це саме те, що так заохочує Гвардіола. Командне мислення.

Erling Haaland 🤝 Pep Guardiola pic.twitter.com/AgYUdFXtoc — Out Of Context Erling Haaland (@ErlingNoContext) November 3, 2025

Його нові "сенатори" - Родрі, Рубен Діаш, Бернарду Сілва та Голанд. Пеп відмінив голосування і сам їх призначив, продемонструвавши довіру. Тепер Ерлінг вже не мовчить - навіть після невдач, як було з Астон Віллою:

"Треба налаштуватися на роботу. Поки ми недостатньо хороші. Не може бути виправдань. Клуб платить нам за результат".

Вже в наступному турі після Вілли "Містяни" дійсно виправилися - Борнмут навіть не зрозумів, що відбулося. Здалося, що Пеп знайшов ланку, якої не вистачало - це вийшов з лазарету Раян Шеркі. Утрьох разом з Жеремі Доку та Філом Фоденом вони обслуговують Голанда значно ефективніше.

Шоумен

Захопливо спостерігати за омолодженим Сіті, але не менш цікаві й зміни у образі Ерлінга.

Голи - це добре, але він подорослішав, сором'язливість щезла, і Голанд захотів уваги й поза полем.

Бренд - ось його нова ціль.

Новий Голанд частіше посміхається, спілкується з фанами, показує своє життя на YouTube. Усім же цікаво, як такий здоровань розганяється до 35 км/год? Тому з рейтингами проблем нема.

Ось ферма Гріноукс в Чеширі, куди Ерлінг навідується щотижня, аби "пограбувати" морозильну камеру зі стейками. Томагавки, філе, рибай та реберця - він купує все.

"Мені найбільше подобаються жирні", - зізнається нападник, який також не забуває про сире молоко і свіжий мед.

Господарка жартує, що за таке пограбування він має видоїти корову - і Ерлінг погоджується.

Не забуваймо, він виріс майже в селі.

А оскільки Мольде купив його лише в 16 років, то й готувати їсти довелося навчитися рано. Зараз Ерлінг рідко дозволяє стояти Ізабель біля плити:

"Що вам сказати... Вам потрібно це відчути, доторкнутися... Стейку потрібна хороша скоринка. Якщо вона є - ви зайшли досить далеко".

Дієта Ерлінга далека від тих, що рекомендують для схуднення - тут яйця, грудинка, картопля; бувають тако й кебаб. Сумарно - гігантські 6000 калорій.

З іншого боку ми бачимо на YouTube, що й тренування у Голанда найбільш виснажливі в усьому Сіті: особисті заняття з гнучкості та витривалості, кроси; вдома - сауна й крижана ванна:

"Це все корисно для розуму. Ти робиш те, що твій мозок робити не хоче".

Попереднє покоління фанатіло від м'язів Роналду? Що ж, у зумерів буде свій фізичний ідол, і до того ж геть не зарозумілий попри всі цифри:

"Ні, зовсім ні, мені до них далеко. Ніхто не може наблизитися до Мессі з Роналду, тому ні".

Люди, які не вручили Вінісіусу Золотий м'яч, бо той суперечить принципам Габріеля Ано, точно не знайдуть нічого забороненого у діях Голанда. Навпаки, перед нами ідеал спортсмена ХХІ століття.

How strong is Haaland fr 😭pic.twitter.com/uNyWYqQCZ8 — TR (@Deji_mide) October 6, 2025

Надія Пепа

Влітку від Гвардіоли пішла не лише дружина, а й дуже старий товариш.

Карлес Планшар асистував Пепу від найпершого його матчу 7 вересня 2007 року, коли Барса-Б зіграла з Премією внічию 0:0:

"Це його особисте рішення, та я вважаю, що проєкт має існувати 5-6 років, не більше. Далі слід відновлювати сили. Як друг, я б радив Пепу шукати новий проєкт".

Пеп, однак, хоче спробувати себе новим Фергюсоном чи, пак, Лобановським - тим, хто змінює проєкти, не покидаючи крісла.

Складний шлях!

Гвардіола всю кар'єру покладався на геніальних хавбеків, що гарантували перемоги вбивчим контролем м'яча. Зараз у нього таких нема, але є Голанд - і новий "Пеп-бол" відштовхується від цього.

Man City’s top scorers in the Premier League this season 👇🔵



11 – Haaland

10 –

9 –

8 –

7 –

6 –

5 –

4 –

3 –

2 –

1 – Foden, Reijnders, Cherki & Nunes pic.twitter.com/rkWNH2IVgK — LiveScore (@livescore) October 26, 2025

Весь Сіті грає на Ерлінга, той забиває - і команда перемагає.

Коли ж у норвежця щось не йде - найчастіше, це фініш.

На щастя для "Містян", цього сезону лише Тоттенгем та Астон Вілла зуміли стримати бомбардира, який жодного разу з літа (!) не потрапив до офсайду. Всім іншим Ерлінг забив.

"Щоразу, коли я приходжу на пресконференцію, Голанд б'є якийсь рекорд. Я дуже за нього радий. Чим більше хороших гравців його оточуватиме, тим краще", - говорить Пеп, навіть не приховуючи свого плану на сезон, що називається "Ерлінг плюс група підтримки".

І хоча Арсенал безумовно гармонійніший, Ліверпуль - зірковіший, а Ман Юнайтед - спрагліший до трофеїв, та легко їм усім не буде.

Erling Haaland 🆚 Borussia Dortmund pic.twitter.com/zs6Nl6qms5 — Out Of Context Erling Haaland (@ErlingNoContext) November 3, 2025

Не буває легко проти феноменів, та ще й з головою на плечах. Це взагалі дуже рідкісна комбінація - в Мадриді й Барселоні збрехати не дадуть.

"Знаєш, Алане, я граю за чемпіонів - тих, хто неодноразово вигравав АПЛ, ЛЧ", - розповів він Ширеру. "Авжеж, це створює тиск. Але в моїй голові першочергове завдання зараз - це вийти з якомога ширшою посмішкою на поле і отримати задоволення.