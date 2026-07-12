Де та коли дивитися матч 1/2 фіналу ЧС-2026 Англія – Аргентина

У середу, 15 липня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться другий півфінал, в якому зустрінуться збірні Англії та Аргентини.

Поєдинок відбудеться на арені "Мерседес-Бенц Стедіум" у місті Атланта та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Матч транслюватиметься на медіасервісі MEGOGO. Переглянути його можна в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналі "MEGOGO Футбол Перший".

Переможець протистояння здобуде путівку до фіналу, де зустрінеться з переможцем першого півфіналу Франція – Іспанія. Невдаха поєдинку побореться за "бронзу" ЧС-2026.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Томаса Тухеля, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,57. Нічия – 3,14. Виграш "Альбіселесте" – 3,00.

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