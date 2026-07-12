Я незадоволений грою: Тухель – про вихід Англії у півфінал ЧС-2026

Наставник збірної Англії Томас Тухель висловився про вихід своєї команди до півфіналу чемпіонату світу-2026.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

"Три леви" здобули вольову перемогу над Норвегію. Вони здолали "вікінгів" у додатковий час із рахунком 2:1 завдяки дублю Джуда Беллінгема.

Німецький фахівець щасливий через підсумковий результат. При цьому йому не сподобався виступ підопічних.

"Сьогодні ми самі собі дуже, дуже ускладнили життя. Результат фантастичний – ми у півфіналі, але я незадоволений грою. Нам сьогодні пощастило. Нам потрібно грати краще", – сказав Тухель.

Зазначимо, що Англія вчетверте в історії вийшла до півфіналу чемпіонатів світу. У 1966 році вона виграла турнір, а в інших випадках не пробивалась до фіналу (1990, 2018).

Наступним суперником підопічних Томаса Тухеля стане переможець пари Аргентина – Швейцарія. Гра відбудеться 15 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.