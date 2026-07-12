Дубль Беллінгема та виснажлива перемога Аргентини з Мессі: підсумки останніх чвертьфіналів ЧС-2026

Визначилися усі півфіналісти чемпіонату світу-2026 з футболу. Збірна Норвегії була зупинена Англією, а Аргентина лише за підсумками додаткових таймів пройшла Швейцарію.

Результати чвертьфіналів ЧС-2026

Неділя, 12 липня

Норвегія – Англія 1:2 (1/4 фіналу)

Аргентина – Швейцарія 3:1 (1/4 фіналу)

Норвегія – Англія: казка закінчена

У першому протистоянні ігрового дня Норвегія зустрічалася з Англією. Першого голу у зустрічі довелося чекати 36 хвилин. Шельдерупу вдався якийсь космічний удар, м'яч від дальньої поперечини залетів у сітку воріт Пікфорда, який був безсилим – 1:0.

Цікаво, що цей матч став пам'ятним для першого номера збірної Англії Пікфорда. Для Джордана ця гра стала 18-ю у межах чемпіонатів світу. Він обійшов Пітера Шилтона й став англійським рекордсменом за цим показником.

Ще до перерви англійці змогли відігратися у рахунку – 1:1. Спершу Андерсон зряче знайшов передачею з флангу Беллінгема, Джуд в оточенні трьох суперників зумів не лише наблизитися до воріт, а й пробити з-під опікуна, зрівнявши цифри на табло арени "Hard Rock Stadium".

Цікаво, що це взяття воріт було із присмаком скандалу. Воротар норвежців Нюланд, вибиваючи м’яч від воріт, влучив у камеру-павука. М’яч змінив траєкторію, впав прямо до ніг Гордона, який і розпочав гольову атаку. Датчик всередині м’яча не зафіксував дотику до троса телевізійної камери в епізоді, а гол не був скасований.

Джуд Беллінгем Getty Images

До свистка на перерву гості взагалі могли вперше у цьому матчі повести у рахунку, якби гол Кейна після пасу Беллінгема не був скасований через офсайд у Гаррі.

На старті другої половини зустрічі уболівальники побачили вже незарахований гол норвежців. М'яч Геггема після подачі з кутового скасували після перегляду відеоповтору, де угледіли фол у Голанда, який відверто відштовхнув опікуна під час боротьби під час розіграшу кутового.

До кінця основного часу колективи не змогли визначити сильнішого, попри створені моменти. Тому протистояння перейшло до додаткових таймів.

На 90-й хвилині Нюланд перед собою парирував дальній удар Роджерса, але першим на добиванні був Беллінгем. Джуд зіграв на випередження та оформив переможний дубль у ворота Норвегії.

Ще через декілька хвилин команда Томаса Тухеля могла б спробувати збільшити свою перевагу до двох м'ячів. Спенс накрутив декількох суперників, увірвався у штрафний та опинився на газоні. Спершу головний арбітр зустрічі Тюрпен вказав на 11 метрів, але після перегляду повтору скасував своє першочергове рішення – фолу не було.

До кінця додаткових таймів команди створили ще кілька моментів, але цифри на табло не змінилися – перемога Англії 2:1. Команда "трьох левів" вчетверте у свої історії зіграє у півфіналі Мундіалю.

Відеоогляд матчу Норвегія – Англія від MEGOGO

Найкращим гравцем матчу очікувано став Джуд Беллінгем.

Аргентина – Швейцарія: болюча поразка "червоних хрестів"

В останньому чвертьфінальному матчі Аргентина екзаменувала Швейцарію. На стартових хвилинах гості несподівано забрали м'яч під свій контроль. Однак це домінування не принесло потрібного результату.

Натомість забила Аргентина. На 10-й хвилині Мак Аллістер відзначився голом після передачі Мессі – 1:0.

Ліонель відзначився своїм 10-м асистом в історії ЧС. За цим показником він є рекордсменом.

Команди показали доволі рівний перший тайм, тому до перерви більше забитих голів не було.

На старті другої половини зустрічі Моліна був близький до того, аби подвоїти перевагу аргентинців. Мессі красиво знайшов флангового захисника, який підключився до атаки, але той змарнував момент. Хоча міг спокійно віддавати Альваресу, який був у кращій ситуації для взяття воріт. Хуліану нічого не залишалося, як висловити своє невдоволення партнеру по команді.

Мессі проти Кобеля Getty Images

На 67-й хвилині швейцарці повернулися у боротьбу. Ндоє обігрався у стіночку з Родрігесом та пробив повз Мартінеса – 1:1.

Майже одразу "червоні хрести" залишилися у меншості після вилучення нападника Емболо. Брель, який відверто симулював, у тотальному розчаруванні покинув поле.

Він став лише четвертим гравцем в історії ЧС, який отримав другу жовту картку за симуляцію. До цього подібне приємне "досягнення" оформили Франческо Тотті (2002), Луїс Перес (2006) та Асамоа Г'ян (2006).

Наприкінці матчу Мессі хитнув трьох швейцарців, але м'яч після удару Лео пролетів поруч зі стійкою. Кобель лише поглядом провів м'яч.

Фінальний штурм швейцарських воріт не конвертувався у гол для аргентинців. Команди перевели чвертьфінал у додаткові тайми, як це було у матчі Норвегія – Англія.

Лише на 112-й хвилині господарі повели у рахунку. Альварес розкішним ударом зняв павутину з дев'ятки воріт Кобеля – 2:1. Саме Хуліан отримав нагороду найкращого гравця матчу.

The fans have spoken – Julián Alvarez is your @MichelobUltra Superior Player of the Match! 👏#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/gG0OAALOVp — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026

У компенсований час до екстратаймів масну крапку у протистоянні поставив Лаутаро Мартінес, який вдало зіграв на добиванні – 3:1.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Аргентини (3:1), яка всьоме вийшла у півфінал Мундіалю.

Відеоогляд матчу Аргентина – Швейцарія від MEGOGO

Команда Ліонеля Скалоні продовжила свою найдовшу безпрограшну серію на ЧС у своїй історії. Після поразки від Саудівської Аравії на старті ЧС-2022 команда не програє вже 12 матчів поспіль на Мундіалях – 10 перемог і 2 нічиї.

Гонка бомбардирів ЧС-2026

Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе продовжують ділити перше місце у перегонах найкращих бомбардирів поточного Мундіалю. В обох по 8 забитих голів.

Одноосібно на третьому місці розмістився Ерлінг Голанд, який провів свій останній матч на турнірі, тому так і не зможе наздогнати лідерів.

1. Ліонель Мессі (Аргентина) – 8 голів



2. Кіліан Мбаппе (Франція) – 8 голів



3. Ерлінг Голанд (Норвегія) – 7 голів



4. Джуд Беллінгем (Англія) – 6 голів



5. Гаррі Кейн (Англія) – 6 голів



6. Усман Дембеле (Франція) – 5 голів



7. Мікель Оярсабаль (Іспанія) – 4 голи

Що чекає далі на фанів ЧС-2026?

У вівторок, 14 липня, визначиться перший фіналіст світової першості. За цей статус позмагаються Франція та Іспанія. Початок – о 22:00 (за київським часом).

Тоді як другий півфінал запланований на 15 липня, у якому Англія зустрінеться з Аргентиною. Початок поєдинку о 22:00.