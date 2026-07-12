Це щось особливе: Мессі – про свій перший матч з Англією в півфіналі ЧС-2026

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі поділився очікуваннями від матчу з Англією у півфіналі чемпіонату світу-2026.

Його слова передає ESPN.

39-річний нападник згадав протистояння між "Альбіселесте" та "Трьома Левами" (2:1) у чвертьфіналі переможного для аргентинців мундіалю 1986 року.

"Усе, що я бачив і пам'ятаю про матч Аргентина – Англія 1986 року, – це відео та фотографії, які аргентинці постійно переглядають і переживають заново. Але я вважаю, що ця команда звикла грати у футбольні матчі незалежно від суперника. Звісно, грати проти Англії – це щось особливе, адже це гранд, а матчі проти грандів завжди особливі. Особисто для мене це буде перша гра проти них. Я грав проти всіх, крім Англії, тож це буде приємно ще й з цієї причини. І ми сприйматимемо це як те, чим це є насправді: півфінал чемпіонату світу проти футбольної величі, чудової команди, і ми постараємося підійти до нього в найкращій формі, щоб знову поборотися".

Зазначимо, що це буде перший матч Мессі проти збірної Англії в кар'єрі. За понад 20 років виступів аргентинця за національну команду він ніколи не перетинався з "Трьома Левами".

Нагадаємо, що "Альбіселесте" з асистом Ліонеля Мессі та шедевральним голом Хуліана Альвареса зуміли переграти Швейцарію (3:1) у чвертьфіналі цьогорічного мундіалю.

Додамо, що тренерський штаб Аргентини у цьому матчі випустив з перших хвилин найстаріший з 1962 року склад, який коли-небудь грав у чвертьфіналі чемпіонату світу.

Далі на них чекає протистояння з англійцями в півфіналі. Цей матч відбудеться 15 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.