ФІФА заперечує, що м'яч торкнувся кабелю перед голом Беллінгема у матчі чвертьфіналу ЧС-2026: норвежці не згодні

ФІФА заявила, що перед забитим голом Джуда Беллінгема м'яч не торкнувся кабелю над стадіоном у матчі збірних Англії та Норвегії у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026. З цим твердженням незгодні футболісти "Вікінгів".

Відповідну заяву Міжнародна федерація футболу розмістила у соцмережі X. Слова футболістів передає BBC.

У ФІФА наголошують на тому, що датчики пульсації м'яча не показали дотику до кабелю, який тримає на собі камеру-павука. Відповідно, це ніяк не могло вплинути на траєкторію м'яча, за словами організації.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

"Перед тим, як Англія забила гол на 45+2-й хвилині у матчі проти Норвегії, датчик у "Connected Ball" не зафіксував піку "пульсу м'яча" під час його польоту, а отже, не було жодних доказів того, що м'яч торкнувся повітряного дроту й змінив траєкторію польоту", – йдеться в заяві ФІФА.

Півзахисник збірної Норвегії Сандер Берге заявив, що не згоден з таким трактуванням цього інциденту, наголосивши, що це смішно й вплинуло на результат матчу.

"Це просто смішно – ось цей епізод з дротом. Результат 2:1 говорить сам за себе – різниця була мінімальною, і ми знаємо, як все склалося".

Головний тренер команди "Вікінгів" Столе Сольбаккен зазначив, що багато гравців з лави запасних бачили як м'яч різко змінив траєкторію польоту.

"Суддя каже, що сам цього не бачив і що йому не надходило жодного повідомлення про те, що це насправді сталося. Це хороше пояснення, і оскільки ФІФА стверджує, що дотику не було і сигнал від чіпа м'яча не надійшов, то він нічого не може з цим вдіяти. М'яч впав прямо вниз, прямо перед лавою запасних, тож він все-таки торкнувся її. Багато хто на лаві запасних відреагував одразу. Я не був серед них, але багато хто з них це бачив".

Капітан команди Мартін Едегор повідомив, що особисто цього епізоду не бачив, але рішення французького рефері цього матчу Клемана Тюрпена були не на користь норвежців.

"Я сам цього інциденту не бачив, але сьогодні удача не була на нашому боці щодо деяких рішень. Можливо, у таких матчах це й потрібно".

Нагадаємо, що "Три Леви" завдяки дублю Джуда Беллінгема зуміли здобути перемогу над Норвегією (2:1) на шляху до півфіналу цьогорічної світової першості, де на підопічних Томаса Тухеля очікує протистояння з Аргентиною, яка пройшла Швейцарію (3:1).

Цей матч відбудеться 15 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.