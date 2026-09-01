Через стан газону було трохи складно грати: Тіаре оцінив перемогу Динамо в 1/16 фіналу Кубку України

Центральний захисник київського Динамо Аліу Тіаре залишився задоволений своїм голом, який приніс перемогу команді над вінницькою Нивою (1:0) в 1/16 фіналу Кубку України з футболу-2026/27.

Його слова передає сайт "біло-синіх".

Сенегальський оборонець ударом головою на 50-й хвилині вивів киян в 1/8 фіналу кубкового турніру.

"Авжеж, приємно забивати, я дуже радий. Матч був дещо складним, але ми здобули перемогу, тож це справді приносить задоволення. Це мотивує нас ще більше працювати та забивати більше м'ячів", – заявив Тіаре.

Нагадаємо, що Тіаре виступає за київський клуб із вересня 2025-го. Відтоді провів у біло-синій футболці 19 ігор (2 голи). Його контракт із динамівцями розрахований до кінця червня 2029-го.

Також центрбек розповів, чи була відчутна різниця у класі, адже киянам протистояв клуб із Другої ліги країни.

"Так, різниця є, але через стан газону було трохи складно грати. Попри це, ми впоралися. Згуртувалися, доклали спільних зусиль і в підсумку здобули перемогу", – відповів Аліу.

Динамо стало 10-м учасником 1/8 фіналу Кубку України-2026/27. Інші 9 клубів визначилися за підсумками ігор, які відбулися 8-го та 9-го вересня. Решта учасників наступного раунду визначиться у протистояннях, які заплановані на 16-17 вересня.

Своїми емоціями після кубкового поєдинку поділилися головний тренер Динамо Ігор Костюк, півзахисник Олександр Піхальонок та наставник Ниви Юрій Ярошенко.