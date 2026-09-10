Нива – Динамо: онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Кубку України

У четвер, 10 вересня, відбудеться поєдинок 1/16 фіналу Кубку України з футболу сезону-2026/27, в якому вінницька Нива вдома прийматиме київське Динамо.

Гра має розпочатись о 15:30. Команди визначатимуть сильнішого на НТБ "Нива".

Дивіться пряму трансляцію матчу, організовану УПЛ ТБ, на "Чемпіоні".

Зазначимо, що напередодні відбулись поєдинки другого ігрового дня 1/16 фіналу. Загалом до наступної стадії турніру вже пробились дев'ять команд.

Нагадаємо, що чинним володарем Кубку України є київське Динамо. "Біло-сині" у фіналі здолали Чернігів.