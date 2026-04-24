Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ужгород розібрався з Буковиною-2, вінницька Нива розгромила Самбір-Ниву-2 у 28 турі Другої ліги

Олександр Булава — 24 квітня 2026, 17:35
Фото: ФК Нива В

Сьогодні, 24 квітня, двома матчами стартував 28 тур чемпіонату України у Другій лізі.

Буковина-2 вдома поступилась Ужгороду. Зустріч завершилась з рахунком 2:4. У гостей дублем відзначився Кирило Ховайко, ще по голу в активі Терещенка та Коваленка.

Вінницька Нива реабілітувалась за поразку у першому колі від Ниви-2 та завершила поєдинок з розгромним рахунком 3:0.

Чемпіонат України – УПЛ
28 тур, 24 квітня

Буковина-2 (Чернівці) – ФК Ужгород (Ужгород) 2:4 (1:1)

Голи: 1:0 – 31 Гамолов, 1:1 – 40 Ховайко, 1:2 – 49 Терещенко, 1:3 – 53 Ховайко, 2:3 – 72 Іліка, 2:4 – 72 Коваленко

Самбір-Нива-2 (Самбір) – Нива (Вінниця) 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 45+1 Петленко, 0:2 – 61 Петленко, 0:3 – 89 Загорулько

Напередодні Діназ розписав мирову з Ребелом, а Атлет Київ розгромив Реал-Фарму.

Останні новини