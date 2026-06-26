Це не моя помилка: Ноєр відреагував на другий гол від Еквадора

Воротар німецької збірної Мануель Ноєр вважає, що він не помилився в епізоді з другим пропущеним голом від Еквадору у третьому турі чемпіонату світу 2026 року.

Його слова передає Bayern & Germany.

Ноєр припустився помилки на 77-й хвилині, коли після подачі кутового Гонсало Плата з близької відстані забив гол ногою

"Чи беру я на себе провину за це? Ні. Чому? Тому що це був цілком звичайний удар головою, і я просто намагався зловити м'яч. Це цілком нормальна ситуація. Будь-який воротар, який коли-небудь грав у цю гру, знає, що я повинен зайняти таку позицію і спробувати зловити м'яч саме так. Це удар головою, і ти намагаєшся дістатися до м'яча. Звичайно, це виглядає невдало, бо я стою саме там, але це не була моя помилка", – заявив воротар.

Ноєр вважає, що він зайняв правильну позицію під час подачі кутового.

"Як інакше я мав там стояти? Я мав пірнути, навіть якщо м'яч летів прямо на мене? Я мав рухатися до м'яча й намагатися його зловити. Якщо хтось виставить ногу і м'яч пролетить повз мене, значить, пролетить повз. Але я мав зайняти саме таку позицію. Іншого варіанту немає. Я не можу просто зникнути", – заявив Ноєр.

Нагадаємо, що в останньому своєму матчі на груповому етапі німці поступилися Еквадору з рахунком 1:2. Завдяки цьому "Ла Рефі" буде конкурувати у рейтингу команд, які посіли третє місце. Також Кот-д'Івуар обіграв Кюрасао (2:0) та вперше у своїй історії вийшов до плейоф мундіалю.