Ноєр став найстаршим гравцем збірної Німеччини, який виступав на чемпіонаті світу

Воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр став найстаршим гравцем збірної Німеччини, який колись виступав у матчах чемпіонатів світу.

Про це повідомляє Opta Analyst.

Це сталося після того, як голкіпер вийшов у стартовому складі на матч першого туру групи E проти Кюрасао на мундіалі 2026-го року. Його вік на момент гри становить 40 років та 79 днів. Він випередив у списку колишнього півзахисника "бундестім" Лотара Маттеуса.

У реєстрі найстарших гравців в історії чемпіонатів світу Ноєр теж оновив свою позицію. Він став сьомим у списку. Його випереджає на 54 дні ексворотар збірної Італії Діно Дзофф.

Лідер у цьому рейтингу єгипетський воротар Ессам Ель-Хадарі, він провів свою останню гру у світовій першості в 45 років та 161 день.

Топ-7 найстарших гравців в історії чемпіонатів світу.

Ессам Ель-Хадарі (Єгипет) – 45 років, 161 день Фарід Мондрагон (Колумбія) – 43 роки, 3 дні Роже Мілла (Камерун) – 42 роки, 39 днів Пат Дженнінгс (Північна Ірландія) – 41 рік, 0 днів Пітер Шилтон (Англія) – 40 років, 292 дні Діно Дзофф (Італія) – 40 років, 133 дні Мануель Ноєр (Німеччина) – 40 років, 79 днів

Зауважимо, що досвідчений Ноєр провів у футболці національної команди 125 матчів, у яких пропустив 118 м'ячів та 51 раз залишив ворота на "замку". У складі "бундестім" став чемпіоном світу у 2014-му році.

Нагадаємо, що Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію поєдинку Німеччини проти Кюрасао у груповому етапі світової першості, ознайомитися з якою ви можете за посиланням.