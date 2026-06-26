Це не той футболіст, якого ми знаємо: легендарний Матеус розкритикував гру Ноєра у матчі проти Еквадору на ЧС-2026

Колишній півзахисник збірної Німеччини, чемпіон світу 1990 року та володар "Золотого м'яча-1990" Лотар Маттеус розкритикував гру досвідченого голкіпера Мануеля Ноєра в матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу 2026-го року.

Його слова передає Sports.de.

"Ноєр виглядає дуже погано. Звісно, у нього було небагато можливостей продемонструвати ту майстерність, яку він показав за останні місяці у складі Баварії. Звісно, тепер почнуться дискусії про те, чому він не діяв рішучіше під час другого голу. Можливо, він також був здивований. Він був занадто боязким. Це не той Мануель Ноєр, якого ми знаємо".

Нагадаємо, що в останньому своєму матчі на груповому етапі німці поступилися Еквадору з рахунком 1:2.

Ноєр припустився помилки на 77-й хвилині, що призвело до другого пропущеного м'яча. При розіграші кутового Гонсало Плата з близької дистанції замкнув головою навіс, а досвідчений голкіпер не став йому заважати.

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Завдяки цьому результату "Ла Трі" буде конкурувати у рейтингу команд, які посіли третє місце.

Також Кот-д'Івуар обіграв Кюрасао (2:0) та вперше у своїй історії вийшов до плейоф мундіалю.