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Визначилася перша пара 1/8 фіналу ЧС-2026

Денис Шаховець — 30 червня 2026, 07:00
Визначилася перша пара 1/8 фіналу ЧС-2026
Getty Images

На чемпіонаті світу 2026 з футболу визначилася перша пара 1/8 фіналу. За місце у чвертьфіналі турніру зіграють збірні Канади та Марокко.

Канада стала першим учасником 1/8 фіналу після перемоги над ПАР (1:0) у стартовому матчі 1/16 фіналу. Господарі турніру здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0, а вирішальний гол у компенсований час забив Стівен Еуштакіу.

Суперником канадців стало Марокко. Африканська збірна в одному з центральних матчів першого раунду плейоф вибила Нідерланди. Основний та додатковий час завершилися внічию 1:1, після чого марокканці виявилися сильнішими у серії пенальті.

Матч Канада – Марокко відбудеться 4 липня. Початок зустрічі – о 20:00 за київським часом.

Переможець цієї пари у чвертьфіналі зіграє з переможцем матчу, в якому зустрінуться Парагвай та сильніший у протистоянні Франція – Швеція.

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