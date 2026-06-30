Визначилася перша пара 1/8 фіналу ЧС-2026

На чемпіонаті світу 2026 з футболу визначилася перша пара 1/8 фіналу. За місце у чвертьфіналі турніру зіграють збірні Канади та Марокко.

Канада стала першим учасником 1/8 фіналу після перемоги над ПАР (1:0) у стартовому матчі 1/16 фіналу. Господарі турніру здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0, а вирішальний гол у компенсований час забив Стівен Еуштакіу.

Суперником канадців стало Марокко. Африканська збірна в одному з центральних матчів першого раунду плейоф вибила Нідерланди. Основний та додатковий час завершилися внічию 1:1, після чого марокканці виявилися сильнішими у серії пенальті.

Матч Канада – Марокко відбудеться 4 липня. Початок зустрічі – о 20:00 за київським часом.

Переможець цієї пари у чвертьфіналі зіграє з переможцем матчу, в якому зустрінуться Парагвай та сильніший у протистоянні Франція – Швеція.