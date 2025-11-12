Українська правда
Голова комітету арбітрів Англії прокоментував скасований гол Ван Дейка у ворота Манчестер Сіті

Володимир Максименко — 12 листопада 2025, 09:24
Ван Дейк
Getty Images

Голова комітету арбітрів Англії (PGMOL) Говард Вебб висловився про рішення Кріса Кавани скасувати гол Вірджіла Ван Дейка у ворота Манчестер Сіті у матчі 11 туру АПЛ.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Якщо футболіст знаходиться настільки близько до воротаря й він пригинається, щоб пропустити м'яч – так, це впливає на реакцію Доннарумми", – сказав Вебб.

Ексарбітр також додав, що рішення первинно ухвалював арбітр в полі, а система ВАР мала перевірити його правильність – у такому випадку, рішення не запрошувати Кавану ще раз переглядати момент було правильним. 

Зазначимо, що представники Ліверпуля напередодні подали скаргу до PGOML. Окрім самого скасування голу, "червоні" залишились незадоволеними тим фактом, що арбітр ВАР не запросив рефері в полі переглянути повтор епізоду.

Після 11 зіграних турів Ліверпуль посідає восьме місце турнірної таблиці АПЛ, маючи в активі 18 очок. Підопічні Слота відстають на 8 очок від лідера чемпіонату в особі Арсенала.

Раніше своє невдоволення рішенням арбітра висловив й головний тренер команди Арне Слот.

