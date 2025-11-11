Ліверпуль подав скаргу через незарахований гол Ван Дейка у ворота Манчестер Сіті

Ліверпуль подав скаргу до суддівського корпусу Англії (PGMOL) через скасування голу Вірджіла Ван Дейка у ворота Манчестер Сіті.

Про це повідомляє The Athletic.

Нагадаємо, у матчі 11 туру АПЛ "червоні" поступились підопічним Гвардіоли 0:3, а за рахунку 0:1 Кріс Кавана скасував взяття воріт нідерландцем через те, що Ендрю Робертсон заважав Джанлуїджи Доннаруммі та перебував у пасивному офсайді.

У підсумку, представники Ліверпуля звернулись до PGMOL та Ховарда Вебба особисто, висловивши своє "занепокоєння" трактуванням епізоду.

Окремою помилкою "червоні" вважають той факт, що арбітр ВАР Майкл Олівер не запросив Кавану особисто переглянути повтор, а просто дав вказівку на скасування голу.

Після 11 зіграних турів Ліверпуль посідає восьме місце турнірної таблиці АПЛ, маючи в активі 18 очок. Підопічні Слота відстають на 8 очок від лідера чемпіонату в особі Арсенала.

Раніше своє невдоволення рішенням арбітра висловив й головний тренер команди Арне Слот.